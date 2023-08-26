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НовостиОбщество26 августа 2023 10:08

В Алтайская крае начался осенний этап активности клещей

Он продлится до конца сентября
Александр Коровниченко
Специалисты просят жителей края соблюдать все необходимые меры профилактики

Специалисты просят жителей края соблюдать все необходимые меры профилактики

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начиная с третьей декады августа традиционно начинается осенний этап роста активности клещей. За неделю в регионе клещи укусили 96 человек. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре Алтайского края.

Осенний этап активности клещей продлится до конца сентября. При сухой и теплой осени клещи могут встретиться и в октябре. В Алтайском крае сейчас активизировались клещи рода Дермацентор. Они могут выступать переносчиками сибирского клещевого тифа.

Специалисты просят жителей края соблюдать все необходимые меры профилактики. Закрывать участки тела при посещении лесных зон и внимательно осматривать все участки тела. При обнаружении клеща на теле надо сразу обратиться в поликлинику, где решат вопрос о введении иммуноглобулина.

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