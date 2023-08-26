В Алтайская крае начался осенний этап активности клещей

Специалисты просят жителей края соблюдать все необходимые меры профилактики Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начиная с третьей декады августа традиционно начинается осенний этап роста активности клещей. За неделю в регионе клещи укусили 96 человек. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре Алтайского края.

Осенний этап активности клещей продлится до конца сентября. При сухой и теплой осени клещи могут встретиться и в октябре. В Алтайском крае сейчас активизировались клещи рода Дермацентор. Они могут выступать переносчиками сибирского клещевого тифа.

Специалисты просят жителей края соблюдать все необходимые меры профилактики. Закрывать участки тела при посещении лесных зон и внимательно осматривать все участки тела. При обнаружении клеща на теле надо сразу обратиться в поликлинику, где решат вопрос о введении иммуноглобулина.

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