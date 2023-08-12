12 человек заболели клещевым энцефалитом в Алтайском крае

Пациенты находятся под наблюдением медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

С 30 марта, начала сезона активности клещей, в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание обратились 7254 человека, из них 1923 ребенка. В регионе зарегистрировали 12 случаев заболевания клещевым энцефалитом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировали 2547 человек, пострадавших от присасывания клещей, среди них 398 детей.

- Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, - пояснили специалисты.

Среди пострадавших жителей Алтайского края выявили 307 случаев с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом, 76 с подозрением на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом, 60 с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у пяти детей в возрасте до 14 лет.

- Зарегистрированы 12 комиссионно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у четырех детей до 14 лет, - добавили в ведомстве.

В стационарах Алтайского края находится два человека с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

В 22,8% клещей, которых сняли с пострадавших жителей региона, выявили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 7,8% - вирус клещевого энцефалита.

Активность клещей снижается, однако опасность пострадать от их укусов сохранится в течение всего теплого времени года.

- При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства, для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина, - напомнили в ведомстве.

Иммуноглобулин следует вводить не позднее 96 часов с момента присасывания клеща, если он заражен энцефалитом.

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