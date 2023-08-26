Мэр Барнаула проверил ход работ по ремонту теплосети на проспекте Ленина

Второй этап работ выполняется с опережением графика Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк, проверил как идут работы по ремонту теплосети на проспекте Ленина в месте его пересечение с улицей Брестской. Второй этап работ идет с опережением графика. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы по ремонту теплотрассы выполняются в два этапа. С 18 по 21 августа велись по нечетной стороне проспекта Ленина. Они были выполнены в срок. С 25 августа рабочие приступили к работам на четной стороне проспекта. В связи с этим движение перекрыто и изменены маршруты автобусов.

Второй этап работ выполняется с опережением графика. Сейчас уже уложены гильзы и выполнена засыпка и щебенение. Рабочие приступили к заливке бетонной подушки.

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