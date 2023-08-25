Движение по четной стороне пр. Ленина перекроют в Барнауле

Ограничение будет действовать с 21 часа 25 августа до утра 28 августа
Фото: Олег УКЛАДОВ
25 августа в Барнауле перекроют движение по четной стороне проезжей части пр. Ленина на пересечении с ул. Брестской
Как сообщили в мэрии, ограничение будет действовать с 21 часа 25 августа до утра 28 августа. На время перекрытия движение транспорта будет организовано по измененной схеме. При движении в сторону пл. Октября транспорт с пр. Ленина повернет на ул. Молодежную, затем на пр. Комсомольский, ул. Советскую и далее по маршрутам. В обратную сторону без изменений.
Напомним, что перекрытие связано со вторым этапом работ по перекладке участка теплосети по улице Брестской.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В преддверии и в День города в Барнауле будет перекрыто несколько участков дорог
В субботу, 2 сентября, на время проведения праздничных мероприятий с 9.00 утра и до 23.00 часов в центре города будет закрыто движение для всех видов транспорта еще на нескольких улицах (подробнее)