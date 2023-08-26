На улице Веры Кащеевой в Барнауле продолжается благоустройство дворов

Сейчас во дворе идет подготовка к асфальтированию Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжаются работы по благоустройству дворов многоквартирных домов. Представители городской власти, общественности и управляющих компаний осмотрели как идут работы во дворе по адресу: ул. Веры Кащеевой №6. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас во дворе ведется установка бордюр, водоотведения, основания контейнерной площадки. Также идет подготовка к асфальтированию. В дальнейшем будет обустроена парковка и детская площадка, появится освещение.

- Мы должны с вами сделать все для того, чтобы ленинцам жилось комфортно, чтобы выходя из дома они чувствовали себя отлично, шли с хорошим настроением на работу, отводили детей в садик, - сказал Евгений Авраменко, глава администрации Ленинского района.

Всего в Ленинском районе в рамках нацпроекта выполнено асфальтирование в 12 дворах. В 8 дворах появились детские и спортивные площадки.

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