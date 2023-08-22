56 барнаульских дворов благоустраивают в рамках нацпроекта

Благоустройство дворов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В 56 дворах Барнаула продолжаются работы по благоустройству. Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, ремонт идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным на 17 августа, были заасфальтированы дворы по 48 адресам, в еще 21 дворе установлены современные детские элементы. Также к концу работ там появится освещение, установка скамеек и урн. Кроме того, все объекты будут доступны маломобильным группам населения. Так, будет занижен уровень бордюров и спуск с тротуаров.

Также при финансовом участии собственников обустроены парковочные карманы и 13 контейнерных площадок, а в 57 дворах появились новые детские и спортивные площадки.

Всего в Барнауле отремонтируют 63 двора. На эти цели выделено 323,9 млн рублей.