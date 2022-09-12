На Алтае ученый открыл новый вид паука-волка и назвал его в честь школьного друга

Этот паук не плетет ловчих сетей, его «кормят» ноги Фото: пресс-службы Алтайского государственного университета

Ученый Алтайского госуниверситета Александр Фомичев обнаружил в долине реки Кизиха в Рубцовском районе новый вид крупного и длинноного паука. И решил назвать в честь своего друга.

Как рассказали в Алтайском госуниверситете, Александр - ассистент кафедры зоологии и физиологии. Он побывал в экспедиции по юго-западной части Алтайского края, где ранее было много находок редких животных и растений. Ученому тоже повезло: он обнаружил ранее неизвестный науке вид членистоногого.

- Этот паук относится к семейству пауков-волков (Lycosidae). Он не плетет ловчих сетей, его «кормят» ноги. Новый вид достигает довольно крупных размеров – двух сантиметров в размахе ног. Этот паук ведет скрытный ночной образ жизни, выползая в темное время суток ради охоты на стенки береговых обрывов, - пояснили в АлтГУ.

Александр - ассистент кафедры зоологии и физиологии Фото: пресс-службы Алтайского государственного университета

Ученый назвал этот новый вид в честь своего школьного друга Сергея Огудова - Pardosa ogudovi. Правда, Сергей никакого отношения ни к биологии, ни к насекомым не имеет - он филолог и ведущий исследователь Госфильмофонда России. Но это не стало препятствием, чтобы присвоить его фамилию пауку.

Отмечается, что во время поездки Фомичев собирал пауков также в Краснощековском, Ключевском, Суетском, Михайловском и Локтевском районах. Всего ему попалось 93 вида из 18 семейств. Все, кроме Pardosa ogudovi, науке известны. Однако удивительно то, что 33 вида в Алтайском крае ранее не находили. А 12 видов и вовсе впервые обнаружены во всей Западной Сибири.

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