На медицинскую технику в Алтайском крае направили больше 500 млн рублей

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

В Алтайском крае на оснащение больниц направили больше 500 млн рублей. До конца года в медучреждения края поступят томографы, маммографы, флюорографы, цифровые рентгены и другое тяжелое оборудование – всего 30 единиц медтехники.

– В некоторых медучреждениях новое оборудование уже готовят к запуску. Например, в Новоалтайской горбольнице это цифровой аппарат для флюорографии легких, который заменит устаревшее оборудование, выработавшее свой ресурс, - рассказал в своем телеграм-канале Виктор Томенко.

Кроме того, впервые больница получит современный 32-срезовый компьютерный томограф. Такое оборудование есть всего в нескольких медучреждениях страны. Врачи рассказывают, что с таким томографом можно детально рассмотреть легкие, брюшную полость, мозг, более четко определять тромбоэмболию легочной артерии. Уже в сентябре врачи начнут обследования пациентов с помощью новой техники. Его начнут применять уже в сентябре.

Также новые флюорографы установлены в Локтевском, Немецком, Павловском, Петропавловском, Первомайском, Шипуновском, Поспелихинском, Романовском и Родинском районах. А в Троицкий район и городскую поликлинику № 3 Барнаула поступили маммографы.