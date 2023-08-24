Губернатор Томенко рассказал учителям, что финансирование образования в Алтайском крае выросло в два раза

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Губернатор Виктор Томенко принял участие в краевой педагогической конференции, где он отметил достижения системы образования Алтайского края и выразил благодарность педагогам.

Виктор Томенко подчеркнул, что всегда готов прислушиваться к мнению педагогов и рассказал, что финансирование системы образования в крае за последние пять лет выросло вдвое. Губернатор пообещал рассмотреть возможность поддержать программу «Земский учитель» на краевом уровне.

– Мы фактически удвоили уровень заработной платы наших работников образования. Знаем, что всегда в этой части есть желание продолжать и двигаться быстрее, и мы это будем делать, - отметил Виктор Томенко.

Глава региона осмотрел выставку образовательных проектов, а затем о своей работе ему рассказали лауреаты губернаторской премии имени С.П. Титова, участники программы «Земский учитель» и других педагогических объединений. Они рассказали о патриотическом воспитании школьников, о подготовке молодых учителей, наставничестве. В ходе беседы педагоги попросили губернатора поддержать на краевом уровне программу «Земский учитель», чтобы усилить работу по привлечению педагогических кадров в сельские школы. Губернатор пообещал рассмотреть возможность выделения финансирования на дополнительную поддержку учителей.

Отдельно Виктор Томенко отметил, что в крае ведется активная работа по строительству и ремонту школ, их материальному оснащению. За последние годы в Алтайском крае построили 10 новых школ, ещё 444 школы за этот период были капитально отремонтированы. Также большое внимание уделяется поддержке педагогов. Средняя зарплата в сфере образования выросла в 2 раза.

Отметим, в прошлом году с учетом всех принятых правительством Алтайского края решений темп роста фонда оплаты труда педагогов составил - 18,7% к уровню первоначального бюджета на 2022 год. С 2018 года величина средней заработной платы работников в сфере образования в Алтайском крае увеличилась в 1,9 раза.