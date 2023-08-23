Алтайские энергетики объяснили, зачем отключают электричество

Фото: из архива компании

О работах на объектах электросетевого комплекса рассказал заместитель генерального директора по перспективному развитию и инвестициям АО «СК Алтайкрайэнерго» Максим Переверзев.

«По инвестиционной программе наша компания строит новые воздушные и кабельные линии, модернизирует и реконструирует действующие. За 7 месяцев 2023 года на эти цели направлено 40,1 млн рублей.

Работы проводятся только на обесточенном оборудовании, как того требуют правила охраны труда. При этом благодаря реализации инвестиционной программы повышается качество и надёжность электроснабжения, снижается число технологических нарушений, уменьшается время, которое требуется для проведения последующих ремонтных работ», – подчеркнул энергетик.

Фото: из архива компании

Инвестиционная программа – это комплекс мероприятий, направленных на развитие и модернизацию энергетической инфраструктуры, один из ключевых инструментов для обеспечения энергетической безопасности и повышения качества жизни населения.

Отметим, Алтайкрайэнерго также реализует ремонтную программу, выполняет замену приборов учёта и технологическое присоединение новых потребителей. Так, по ремонтной программе энергетики за 7 месяцев провели работы на 41 силовом трансформаторе, 528 подстанциях и 815,41 км воздушных и кабельных линий. За этот же период осуществлено 1601 технологическое присоединение.

Данные мероприятия могут проводиться только при отсутствии напряжения на линии электропередачи, но в сетевой компании стараются наиболее эффективно использовать время отключений.

«Компания оптимизирует производственные процессы. Например, если это возможно, наши сотрудники проводят одновременно перетяжку провода, замену опоры и прибора учёта. Из-за этого отдельно взятое отключение может длиться немного дольше, но общие количество и продолжительность перерывов электроснабжения удаётся снижать», – сказал Максим Переверзев.