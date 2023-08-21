Прокурор края взял на личный контроль расследование инцидента в барнаульской маршрутке

Пострадавший водитель Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

Прокурор Алтайского края Антон Герман взял под особый контроль ход расследования уголовного дела по факту конфликта в барнаульской маршрутке №65.

Как ранее писала «Комсомолка», 20 августа между водителем маршрутки и пассажиром возник конфликт. Как выяснилось, все началось с того, что последний усадил собаку на сиденье, за что получил замечание. В результате возникла потасовка.

– Конфликт перешел в драку, пассажиру причинены телесные повреждения, а водителю транспортного средства ножевое ранение. Им обоим потребовалась специализированная медицинская помощь, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Следствие должно определить вину и степень ответственности каждого из участников конфликта.