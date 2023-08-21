Пассажирка барнаульской маршрутки рассказала подробности конфликта с поножовщиной

Раненный водитель. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

Пассажирка барнаульской маршрутки №65 рассказала в соцсетях из-за чего произошел конфликт, в результате которого водитель получил удар ножом в живот.

По словам участницы сообщества «Инцидент Барнаул», скандал произошел из-за того, что пассажир усадил на сиденье собаку. Водитель сделал ему замечание и разразился конфликт.

– Слово за слово и пошло!! Неадекват пырнул... А если бы человека убил!!!! Таких садить и надолго надо от людей подальше!!, - пишет участница сообщества.

Другая пассажирка подтверждает ее слова. По ее словам, в тот день на улице было грязно и вполне заслужено водитель сделал замечание, когда собаку с грязными лапами усадили на сиденье.

По данным полиции, они задержали 58-летнего мужчину. Пострадавший же госпитализирован. Назначена судмедэкспертиза. Разбирательство продолжается.