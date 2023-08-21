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НовостиПроисшествия21 августа 2023 2:17

Пассажир с ножом напал на водителя барнаульской маршрутки

В Барнауле водителя маршрутки ранили ножом в живот
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Раненный водитель. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

Раненный водитель. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

В Барнауле между пассажиром и водителем маршрутки произошел конфликт в результате которого шофер получил удар ножом в живот.

Инцидент по словам очевидцев произошел в Ленточном бору в маршрутке №65.

– Водитель напал первый на пассажира и в следствии драки пассажир достал нож и ударил водителя, - рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул».

Как добавили в полиции, около шести часов вечера в отдел по Индустриальному району поступило сообщение о конфликте в автобусе и о том, что водитель ранен в живот.

– Выехавший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы полиции задержал подозреваемого и доставил в отдел полиции для разбирательства, - добавляют в правоохранительных органах.

Что именно произошло в салоне – будет разбираться полиция. Водителю оказали медицинскую помощь, однако о его состоянии не сообщается.