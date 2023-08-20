Памятники двум героям открыли в Барнауле в День воздушного флота

Оба героя – выпускники летного училища Фото: Олег УКЛАДОВ

На территории Барнаульского юридического института 20 августа, в День воздушного флота России, открыли памятники Герою России Александру Антонову и Герою Советского Союза Константину Павлюкову.

Оба героя – выпускники Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков. Константин Павлюков с 1986 года служил в Афганистане. 21 января 1987 года самолет старшего лейтенанта был сбит в бою. Он похоронен на аллее Героев Власихинского кладбища.

Александр Антонов погиб в 2022 году на СВО, куда отправился добровольцем. Он направил горящий самолет на бронетанковую колонну техники под Бахмутом. 5 декабря Антонов был похоронен на Преображенском кладбище Челябинска.

Напомним, что летное училище было расформировано в 1999 году. Территория училища и помещения были переданы Барнаульскому юридическому институту.

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