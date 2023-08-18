В Алтайском крае создали парк природы с 300-летними соснами

Возраст некоторых сосен составляет 270-320 лет. Фото: Министерство природы Алтайского края

В Алтайском крае создали парк природы регионального значения с многовековыми соснами. Он находится у села Кадников в Ребрихинском районе. Об этом сообщает министерство природы региона.

Памятник природы «Старовозрастные сосны у села Кадниково» включает в себя территорию ленточного бора площадью 69,7 гектара. На территории парка преимущественно растут сосны обыкновенные. Возраст некоторых из них составляет 270-320 лет. Таких участков в ленточных борах, где рядом растут многовековые деревья в крае всего два.

Также особенностью парка является то, что здесь растет один вид растений из Красной книги - гнездоцветка клобучковая. Новый парк природы представляет большую научную, экологическую и природоохранную ценность.

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