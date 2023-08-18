На Алтае в заказнике «Лебединый» к концу сентября обустроят пункт обогрева

Пункт обогрева обустроят к концу сентября. Фото: Министерство природы Алтайского края

В Алтайском крае у озера Светлое в заказнике «Лебединый» к концу сентября 2023 года обустроят пункт обогрева. На эти цели выделен грант губернатора в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщает министерство природы Алтайского края.

Заказник - очень популярное место у туристов и местных жителей. В осенне-зимний период на незамерзающем озере живут белые лебеди, и посмотреть на них приезжают до 30 тыс. человек.

Для того чтобы создать комфортные условия посетителям в холодное время года, у озера к концу сентября обустроят пункт обогрева. На эти цели была направлена грантовая поддержка от губернатора в размере 500 тыс. рублей.

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