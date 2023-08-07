Гостей ждала насыщенная программа Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 4 тысяч человек посетили Барнаульский зоопарк в день его рождения 5 августа. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.

5 августа зоопарку исполнилось13 лет и в этот день в «Лесную сказку» пришли не только жители Барнаула, но и представители других регионов России и Казахстана

- Праздник, по-моему, удался. Столько улыбок в одном месте я не видел давно, - написал Сергей Писарев

Он также поблагодарил всех гостей за то, что они пришли на праздник.

Добавим, что в день рождения зоопарка программа была насыщенной. Например, утром гости увидели как сотрудники наводят порядок в вольерах и готовят завтрак для животных,.