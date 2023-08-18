В Барнауле сотрудники ОМОНа провели задержание на футбольном поле

Задержание произошло поздно вечером 17 августа. Фото: телеграм-канал «Инцидент Барнаул»

В Барнауле жители города стали свидетелями работы сотрудников ОМОНа на футбольном поле стадиона «Темп». Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

Задержание произошло поздно вечером 17 августа. На кадрах, которые сняли очевидцы событий, видно, что по полю стадиона ходят сотрудники в форме. Игроки в футбольной форме стоят, заложив руки за голову.

Рядом со спортивным комплексом находились два спецавтомобиля. Официальной информации о случившемся пока нет.

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