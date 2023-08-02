Охота на диверсантов: как омоновцы искали в алтайском лесу боевиков

Корреспондент «Комсомолки» приняла участие в контртеррористической операции Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях в лесном массиве под Барнаулом раздавались автоматные очереди и взрывы. Со стороны можно было подумать, что здесь ведутся съемки боевика. Но нет. Это просто у бойцов ОМОН «Алтай» выдался жаркий день - согласно легенде учений, им необходимо найти и ликвидировать диверсантов, которые после перестрелки отошли и спрятались в лесном массиве Калманского района. Корреспондент «Комсомолки» приняла участие в контртеррористической операции и своими глазами увидела, как работает ОМОН Росгвардии.

Учения бойцов ОМОН «Алтай» Фото: Олег УКЛАДОВ

- А убить могут? - спрашиваю у бойцов.

- Конечно, это же преступники. В реальных условиях могут.

- А вы их?

- Если враг не сдастся, то ОМОН открывает огонь на поражение. Наша главная цель - выполнить боевую задачу с минимальными потерями личного состава.

Учения бойцов ОМОН «Алтай» Фото: Олег УКЛАДОВ

«У нас трехсотый!»

После воздушной разведки, проведенной с помощью беспилотника, спецназовцы делятся на две группы и приступают к прочесыванию зеленого массива в поисках преступников. По оцепленной территории бойцы идут плотной линией, на расстоянии нескольких метров друг от друга, так что у диверсантов нет шанса проскочить мимо.

Учения бойцов ОМОН «Алтай» Фото: Олег УКЛАДОВ

В чреде автоматных выстрелов вдруг слышится взрыв - перед уходом противник успел заминировать подступы.

- Ребята, у нас 300-й! Нужна помощь! - передают по рации.

Учения бойцов ОМОН «Алтай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Несколько бойцов оказывают раненому первую помощь и оттаскивают его в безопасное место. Тем временем все остальные продолжают выполнять свое боевое задание, упорно передвигаясь по густым лесным зарослям. Ветки хлещут по лицу, на бегу ногой периодически попадаешь в муравейник, а назойливые комары в отличие от бойцов, которые стреляют холостыми, сразу ведут «огонь» на поражение.

Учения бойцов ОМОН «Алтай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Ликвидация противника

Вдруг вновь «шипит» рация: «Прапорщик, это Чарли, прием! При выходе к населенному пункту будет одиноко стоящее здание, рядом с бочками засели три боевика, так что повнимательнее!»

При выходе из лесного массива завязывается бой. Роль диверсантов выполняют опытные инструкторы Росгвардии. Командиры ОМОНа четко координируют все действия бойцов.

Короткими перебежками, прикрывая друг друга, спецназовцы выполняют свою задачу по блокированию и вытеснению боевиков за пределы населенного пункта. Дальше диверсантам уже точно не уйти - вся территория на подходе к деревне оцеплена. Начинается штурм противника. Судя по всему, на переговоры те не пошли - об этом красноречиво свидетельствуют автоматные очереди бойцов. Кстати, на данном рубеже во время учений в ход уже идут боевые патроны. Один магазин заканчивается примерно за 40 секунд.

Учения бойцов ОМОН «Алтай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще немного и все стихает. А в воздухе, который еще до сих пор пахнет порохом, вновь слышится стрекот кузнечиков и пение птиц. Боевое задание выполнено. На сегодня учения закончились.

- В целом подразделение справилось с задачей на твердую пятерку. Однако после обязательно будет проведен тщательный разбор действий каждого бойца с целью недопущения в будущем даже каких-то мелких недочетов. Ведь сегодня это учения, а завтра могут быть реальные обстоятельства, где ценой промаха может стать жизнь, - говорит Александр Сажин, командир ОМОН «Алтай» Управления Росгвардии по Алтайскому краю. - Все учебные занятия отряда проводятся с учетом боевого опыта, полученного сотрудниками Росгвардии в ходе специальной военной операции.

Учения бойцов ОМОН «Алтай» Фото: Олег УКЛАДОВ

СПРАВКА «КП»

2 августа ОМОН «Алтай» отмечает свое 30-летие. В настоящее время отряд особого назначения выполняет задачи в составе Росгвардии. Главная задача ОМОНа - следить за порядком и безопасностью в общественных местах, во время массовых мероприятий и при чрезвычайных ситуациях. Кроме этого, отряд особого назначения принимает участие в «горячих точках».

Учения бойцов ОМОН «Алтай» Фото: Олег УКЛАДОВ

На боевой карте ОМОН «Алтай» Управления Росгвардии по Алтайскому краю практически все крупные операции, которые проводились на территории Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Бойцы отряда участвовали в боях на территории Грозного в 1995 году, штурмовали село Новогрозненское в феврале 1996-го, воевали под Комсомольским, где во время зачистки села сдались в плен более сотни боевиков. С 1999 по 2021 год сотрудники отряда постоянно выполняли служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона, а с февраля 2022 года в ходе специальной военной операции на территории Киевской и Харьковской областей Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Учения бойцов ОМОН «Алтай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения бойцов ОМОН «Алтай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения бойцов ОМОН «Алтай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения бойцов ОМОН «Алтай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения бойцов ОМОН «Алтай» Фото: Олег УКЛАДОВ

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