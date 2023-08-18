Источник: правоохранители проверяют работу энергетических компаний в Барнауле

Оперативные мероприятия заняли два дня Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранительные органы могли посетить офисы компаний АО «Барнаульская горэлектросеть» (БГЭС) и ООО «Барнаульская сетевая компания» (БСК) в рамках оперативных мероприятий. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на собственный источник.

Издание пишет, что силовики якобы изучили и изъяли документацию, а также опросили некоторых сотрудников. Оперативные мероприятия заняли два дня.

Точной информации, чем был вызван визит правоохранителей, пока нет. Однако, предположительно, их могли заинтересовать нарушения прошлых лет, связанные с тратами бенефициаров компаний.

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