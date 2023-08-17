Прокуратура проверяет жалобы жильцов барнаульского ЖК

Антон Герман поручил провести проверку
Фото: Герман Архаров
В Алтайском крае прокуратура проведет проверку после жалоб жильцов ЖК «Мичурин парк» в Барнауле. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Барнаульцы записали видеообращение к прокурору региона Антону Герману. По их мнению, есть нарушения при содержании и эксплуатации общедомового имущества. Так ли это, предстоит выяснить правоохранителям.
Антон Герман поручил провести проверку соблюдения закона в действиях управляющей организации, а также встретиться с барнаульцами.
Правоохранители проводят проверку.