Проект строительства парковки одобрили на градосовете Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре Барнаула у Нового рынка планируют построить двухуровневую подземную парковку. Она разместится по адресу: проезд Рыночный, 8. Об этом сообщает «Толк».

Новой парковкой смогут пользоваться жильцы ближайших многоквартирных домов. По проекту она будет включать 175 мест для машин. Часть парковочных мест будет оборудована кладовыми площадью 7 кв. метров.

Отдельной особенностью парковки станет размещение на ее крыше пешеходной зоны со скамейками и озеленением. При рассмотрении проекта на градосовете вопросы вызвала только возможность размещения на крыше парковки магазина. Проект одобрили, но концепцию дальнейшего развития территории предложили разрабатывать и согласовывать в установленном порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строительство трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле идет по графику

Предполагается, что объект введут в эксплуатацию до конца 2024 года (подробнее)