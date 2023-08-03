Строительство трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле идет по графику

На текущий момент выполнено бетонирование 63 свай из 94. Фото: Евгения Кочеткова/Толк

В Барнауле продолжается строительство трехуровневой развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Объект посетил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, сообщили в «Алтайавтодоре».

Работы идут согласно графику. На текущий момент выполнено бетонирование 63 свай из 94, также сделаны насадки на опорах. В настоящее время продолжается устройство объездной дороги в месте возведения седьмой опоры, а также переустройство напорной канализации, газопровода и сетей связи. Для обеспечения безопасности в пределах зоны строительства идет вырубка зеленых насаждений.

По планам, до конца текущего года будет выполнено возведение части туннельного проезда из металлического шпунта. В целом, на объекте задействовано более 50 человек. Предполагается, что объект введут в эксплуатацию до конца 2024 года. Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов отметил, что особое внимание уделяется организации дорожного движения, чтобы предотвратить заторы во время проведения работ. Стоимость строительства новой развязки составляет 2,9 млрд рублей.

Отмечается, что развязка обеспечит свободное сообщение между центром города, объектами нового жилищного строительства, промышленной зоной, а также поселками Южный, Лебяжье, Ягодное и Зимари.

Кроме того, развязка обеспечит высокий трафик движения грузопассажирского транспорта между федеральными трассами А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» и Р-256 «Чуйский тракт».

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