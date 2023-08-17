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НовостиПроисшествия17 августа 2023 10:17

Скончался на месте: мотоциклист погиб в ДТП в Республике Алтай

26-летний мотоциклист погиб в ДТП с пьяным водителем на Алтае
Герман Архаров
На месте аварии

На месте аварии

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

По данным ведомства, 38-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan Sunny при повороте налево не уступила дорогу. В итоге произошло столкновение с мотоциклом Kawasaki. В результате аварии 26-летний мотоциклист скончался на месте до приезда медиков.

Полицейские выяснили, что водитель Nissan села за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также будучи лишенной прав. У мотоциклиста их вообще не было.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства этой аварии. В ГИБДД призывают жителей и гостей региона не садиться пьяными за руль.

Ранее мы писали о том, что в Бийске произошло ДТП с участием трамвая.