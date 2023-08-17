«Я вас не видел»: в Бийске трамвай протаранил легковушку

ДТП произошло на пересечении улицы Мухачева и переулка Кожевенного Фото: Олег УКЛАДОВ

17 августа в Бийске трамвай врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «News. Алтай».

Авария произошла на пересечении улицы Мухачева и переулка Кожевенного. На кадрах видно, что трамвай врезался в легковой автомобиль на путях.

Один из очевидцев снял разговор водителей. Мужчина, который управлял иномаркой заявил, что он «вообще-то полковник» и обращался к водителю трамвая на «ты». В ответ на это мужчина сказал, что он генерал.

В другом ролик водитель иномарки уже обращается на «вы» и говорит: «Я вас не видел, понимаете».

О пострадавших в результате этого ДТП не сообщается.