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НовостиОбщество12 августа 2023 4:38

Вторая декада августа в Алтайском крае будет холодной и дождливой

Об этом предупреждают синоптики
Герман Архаров
Средняя декадная температура воздуха в Алтайском крае составит +15…+17 градусов

Средняя декадная температура воздуха в Алтайском крае составит +15…+17 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во второй декаде августа в Алтайском крае испортится погода. В регионе пройдут дожди и похолодает, предупреждают в мэрии Барнаула со ссылкой на синоптиков.

Средняя декадная температура воздуха в Алтайском крае составит +15…+17 градусов, что ниже нормы на 1-3 градуса. Ночью столбики термометров покажут +7…+12 градусов, а в начале декады до +17. В дневные часы будет +15…+22 градуса в начале, а в начале и в конце декады до +27.

Дожди различной интенсивности, местами грозы пройдут в большинстве дней декады.

Ранее мы рассказывали о том, какой будет погода в Алтайском крае 12 августа.