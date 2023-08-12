Дожди и до +21 градуса прогнозируют в Алтайском крае 12 августа

Местами пройдут сильные дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 12 августа, в Алтайском крае будет прохладно. Днем воздух прогреется лишь до +16…+21 градуса. Об этом пишет региональный Гидрометцентр.

Временами в регионе пройдут дожди, местами сильные, в предгорьях местами очень сильные. В отдельных районах не исключены грозы, возможен град. Будет дуть юго-западный ветер, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах в предгорьях местами порывы 18-23 м/с.

В Барнауле 12 августа ожидается +17…+19 градусов. Временами дождь, возможна гроза. Подует юго-западный ветер, 4-9 м/с.