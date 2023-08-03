На Алтае запустили челлендж «Я живу и работаю в России»

Старт патриотической акции дал генеральный директор СМГ Андрей Абрамов
22 августа в России будет отмечаться День Государственного флага. В честь этого праздника медиахолдинг «Сибирская медиагруппа» запускает челлендж «Я живу и работаю в России». Старт патриотической акции дал генеральный директор Андрей Абрамов.
- Меня зовут Андрей. Я руководитель медиахолдинга. Я живу в России, - говорит Абрамов в своем видео.
К нему сразу же присоединились и коллеги медиагруппы:
- Меня зовут Анастасия. Я СММ-специалист. И я живу в России.
- Меня зовут Данил. Я работаю моушн-дизайнером. И я живу в России.
- Меня зовут Дима. Работаю спортивным корреспондентом. Я живу в России
Вы тоже можете стать участником челленджа! Что для этого нужно сделать?
1.Записать короткое в видео, назвав свое имя, профессию и в конце добавить фразу: «Я живу в России».
2. До 20 августа выложить видео в соцсети
3. Добавить к посту хэштег #яживуиработаювроссии
По итогам к Дню Государственного флага России будет смонтирован единый ролик из всех видео! Давайте посмотрим, сколько нас, которые гордятся, что живут и работают в России. Присоединитесь!