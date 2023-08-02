Книгу о древних кочевниках Алтая презентуют в Барнауле 3 августа

Здание художественного музея Алтайского края Фото: Александр Коровниченко

3 августа в 16:00 в Государственном художественном музее Алтайского края пройдет презентация книги Светланы Щебровой «Война и мир древних кочевников Алтая». Об этом сообщает сайт художественного музея.

На встрече со Светланой Щебровой, кандидатом культурологии из Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) основной темой станет символика пазырыкской культуры. Здесь можно будет узнать какие изображения наносили древние кочевники Алтая на сбрую, оружие и какие они делали татуировки.

Также будет проведена презентация книги Светланы Щебровой. Отмечается, что эта встреча станет началом сотрудничества между автором и художественным музеем края.

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