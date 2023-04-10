Золоченые украшения, сабля и шлем: в барнаульском музее показали уникальные находки археологов

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском краеведческом музее открылась выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен». Барнаульцы могут увидеть разнообразные артефакты, найденные археологами на территории нашего региона и Республики Алтай. Некоторым из экспонатов - 2,5 тысячи лет.

Проект посвящен 200-летию музея. Горожанам предлагают познакомиться с миром кочевых культур Алтая периодов поздней древности, раннего и развитого средневековья. В экспозиции представлено более 800 экспонатов, найденных на территории лесостепного и Горного Алтая, которые датируются VI веком до н.э. по XIII-XIV вв. н.э. Железные стремена и наконечники стрел, сабля, деревянные фигурки, золоченные украшения, найденные при раскопках курганов – и это далеко не полный перечень археологических находок. Все эти древние находки отражают исторический период, повлиявший на становление алтайской культуры, и представляют большую ценность не только для историков, но и для тех, кому интересна эта страница истории Алтая.

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, представленные на выставке предметы известной во всем мире пазырыкской культуры предоставил новосибирский музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока при СО РАН. Войлочный головной убор, оружие, поясная гарнитура и конское снаряжение воина очень хорошо сохранились благодаря тому, что курганные могильники были расположены в мерзлоте, в том числе на плато Укок.

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Представить, как выглядели кочевники просто – организаторы подготовили графические реконструкции. Помимо этого, в музее можно встретить и военное обмундирование кочевых воинов. Конечно, это тоже реконструкция.

Музей археологии и этнографии Алтая при Алтайском государственном университете также поучаствовал в выставке. Собранные музеем материалы отражают то время, когда на жителей Южной Сибири влияли кочевые империи Центральной Азии.

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Часть артефактов являются случайными находками, обнаруженными в разные годы жителями Алтайского края и Республики Алтай.

Выставка работает с 6 апреля по 28 мая в выставочном зале Краеведческого музея по адресу ул. Ползунова, 39. Справки по тел. (3852) 205-143. Цена билета – взрослый 50 рублей, детский 30 рублей. Режим работы: с 11-19 часов, выходные: понедельник, вторник.

6+

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка древностей «Кочевники. Покорители пространств и времен» Фото: Олег УКЛАДОВ

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