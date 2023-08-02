В Барнауле 2 августа отметят 93-ю годовщину со дня образования ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 2 августа пройдет ряд праздничных и торжественных мероприятий, посвященных 93-й годовщине со дня образования ВДВ. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийской общественной организации «ВоИн».

Торжественные мероприятия начнутся с возложения цветов у Мемориала Славы на площади Победы и на Власихинском кладбище. Здесь отдадут дань памяти воинам, погибшим в воинах и конфликтах разных лет.

С 12:00 до 18:00 на театральной площадке «Спичка» по адресу: ул. Ползунова, 37 пройдут спортивные и праздничные мероприятия. Здесь состоится концерт, пройдут спортивные состязания и мастер-классы. К примеру, можно будет попробовать разобрать автомат Калашникова, попробовать сложить парашют и покушать солдатской каши. А также будет организовано показательное выступление разведывательной роты в/ч 52929.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле отметили День ВДВ

Виновники торжества провели митинг и возложили цветы к Мемориалу Славы (подробнее)