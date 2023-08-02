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НовостиОбщество2 августа 2023 3:22

В Барнауле пройдет празднование дня ВДВ

Торжественные мероприятия начнутся с возложения цветов у Мемориала Славы
Александр Коровниченко
В Барнауле 2 августа отметят 93-ю годовщину со дня образования ВДВ

В Барнауле 2 августа отметят 93-ю годовщину со дня образования ВДВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 2 августа пройдет ряд праздничных и торжественных мероприятий, посвященных 93-й годовщине со дня образования ВДВ. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийской общественной организации «ВоИн».

Торжественные мероприятия начнутся с возложения цветов у Мемориала Славы на площади Победы и на Власихинском кладбище. Здесь отдадут дань памяти воинам, погибшим в воинах и конфликтах разных лет.

С 12:00 до 18:00 на театральной площадке «Спичка» по адресу: ул. Ползунова, 37 пройдут спортивные и праздничные мероприятия. Здесь состоится концерт, пройдут спортивные состязания и мастер-классы. К примеру, можно будет попробовать разобрать автомат Калашникова, попробовать сложить парашют и покушать солдатской каши. А также будет организовано показательное выступление разведывательной роты в/ч 52929.

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