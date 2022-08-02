В Барнауле отметили День ВДВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли мероприятия в честь 92-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск.

Торжественный митинг в честь Дня ВДВ прошел на площади ветеранов. От лица губернатора края выступил заместитель губернатора Денис Губин:

– Желаю ветеранам, воинам-десантникам, их семьям - здоровья, счастья, мирного неба! Огромный привет хотел бы отправить нашим ребятам, которые сейчас участвуют в спецоперации, демонстрируют беспрецедентные мужество и героизм. Вы сами следите за новостями и видите, сколько новых героев России у нас появилось. Дай Бог им здоровья и всем вернуться домой! - сказал он.

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В честь очередной годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск губернатор края подписал указы о награждении представителей районных и городских отделений краевой организации Российского Союза ветеранов Афганистана. После церемонии гости, пришедшие на митинг почтили память погибших защитников Отечества и возложили цветы к Вечному огню.

Следом на площади Ветеранов состоялись показательные выступления группы спецназа войсковой части №52929. Они шли рукопашную, отрабатывали различные приемы и даже собирали пирамиду из людей, ведь десантники могут все!

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

После завершения официальной части митинга, колонна десантников отправилась по традиционному маршруту – до Мемориала Славы на площади Победы, для возложения цветов. А чтобы их движению никто не препятствовал, дорогу перекрыли настоящим БТРом.

Кроме этого сегодня провели шествие от кольца на улице Малахова в районе «Огней» до Аллеи в честь погибших военнослужащих 6-й роты ВДВ. Возле памятного знака состоялся концерт и возложение цветов.

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никто, кроме нас»: алтайский политик-трансгендер Юлия Алешина поздравила десантников

В День Воздушно-десантных войск, 2 августа, известный алтайский политик-трансгендер Юлия Алешина поздравила десантников с праздником. Она отметила, что на плечах военных лежит важная миссия (подробнее)