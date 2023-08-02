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НовостиОбщество2 августа 2023 3:00

В Барнауле вынесли приговор военному, который за взятки получал увольнительные

Военный был осужден в Барнауле за дачу взяток своему начальнику
Александр Коровниченко
Суд назначил наказание военному в виде штрафа

Суд назначил наказание военному в виде штрафа

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который неоднократно давал взятки своему начальнику. Об этом сообщает телеграм-канал 2-й Восточный окружной военный суд.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что рядовой неоднократно давал взятки своему начальнику, чтобы получить возможность отдохнуть от службы и повидаться с семьей. Передача взяток происходила 6 раз.

В итоге суд назначил наказание военному в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. Материалы уголовного дела относительно получателя взяток вынесены в отдельное производство.

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