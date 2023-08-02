В Барнауле вынесли приговор военному, который за взятки получал увольнительные

Суд назначил наказание военному в виде штрафа
Фото: Олег УКЛАДОВ
Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который неоднократно давал взятки своему начальнику. Об этом сообщает телеграм-канал 2-й Восточный окружной военный суд.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что рядовой неоднократно давал взятки своему начальнику, чтобы получить возможность отдохнуть от службы и повидаться с семьей. Передача взяток происходила 6 раз.
В итоге суд назначил наказание военному в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. Материалы уголовного дела относительно получателя взяток вынесены в отдельное производство.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Рубцовска в суде установила факт воспитания погибшего внука
Суд подтвердил факт, что бабушка воспитывала внука (подробнее)