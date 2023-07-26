Жительница Рубцовска в суде установила факт воспитания погибшего внука

Суд подтвердил факт воспитания Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовский суд обратилась местная жительница для того, чтобы установить факт воспитания внука. Молодой человек был военнослужащим по контракту и погиб в мае 2023. Суд подтвердил факт воспитания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Внук женщины погиб в мае 2023 года на территории Луганской народной республики. Женщина обратилась в военный комиссариат для получения единовременной выплаты. Однако ее попросили предоставить судебный акт, подтверждающий факт воспитания погибшего военнослужащего.

В итоге судом города Рубцовска было установлено, что с 1994 года бабушка была опекуном своего внука. Мать молодого человека была лишена родительских прав, а отец неизвестен. Свидетели подтвердили эти сведения. В итоге суд признал факт фактического воспитания бабушкой своего внука.

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