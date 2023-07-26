Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2023 6:52

Жительница Рубцовска в суде установила факт воспитания погибшего внука

Суд подтвердил факт, что бабушка воспитывала внука
Александр Коровниченко
Суд подтвердил факт воспитания

Суд подтвердил факт воспитания

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовский суд обратилась местная жительница для того, чтобы установить факт воспитания внука. Молодой человек был военнослужащим по контракту и погиб в мае 2023. Суд подтвердил факт воспитания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Внук женщины погиб в мае 2023 года на территории Луганской народной республики. Женщина обратилась в военный комиссариат для получения единовременной выплаты. Однако ее попросили предоставить судебный акт, подтверждающий факт воспитания погибшего военнослужащего.

В итоге судом города Рубцовска было установлено, что с 1994 года бабушка была опекуном своего внука. Мать молодого человека была лишена родительских прав, а отец неизвестен. Свидетели подтвердили эти сведения. В итоге суд признал факт фактического воспитания бабушкой своего внука.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Педагогу из Барнаула присудили штраф по статье о дискредитации армии за смайл и лайк под постами

Алексей Аргунов собирается оспаривать решение суда (подробнее)