Умер основатель бийской торговой сети магазинов «Аникс» Александр Никитин

Один из магазинов «Аникс»
Фото: Евгения САВИНА
Ушел из жизни основатель известной торговой сети «Аникс» Александр Никитин. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Первый магазин торговой сети Александра Никитина появился в 1993 году в Бийске. Тогда это был еще не магазин самообслуживания, а обычная торговая точка прилавочного типа. Со временем число магазинов росло, и сейчас их количество составляет 150.
Подробности смерти Александра Никитина не сообщаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Барнауле скоропостижно скончался известный тележурналист Владислав Сухачев
У него осталась жена, дети и мама (подробнее)