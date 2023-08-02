Умер основатель бийской торговой сети магазинов «Аникс» Александр Никитин

Один из магазинов «Аникс» Фото: Евгения САВИНА

Ушел из жизни основатель известной торговой сети «Аникс» Александр Никитин. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Первый магазин торговой сети Александра Никитина появился в 1993 году в Бийске. Тогда это был еще не магазин самообслуживания, а обычная торговая точка прилавочного типа. Со временем число магазинов росло, и сейчас их количество составляет 150.

Подробности смерти Александра Никитина не сообщаются.

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