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НовостиОбщество2 августа 2023 2:14

Умер основатель бийской торговой сети магазинов «Аникс» Александр Никитин

Александр Никитин начинал создавать торговую сеть в Бийске в 1993 году
Александр Коровниченко
Один из магазинов «Аникс»

Один из магазинов «Аникс»

Фото: Евгения САВИНА

Ушел из жизни основатель известной торговой сети «Аникс» Александр Никитин. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Первый магазин торговой сети Александра Никитина появился в 1993 году в Бийске. Тогда это был еще не магазин самообслуживания, а обычная торговая точка прилавочного типа. Со временем число магазинов росло, и сейчас их количество составляет 150.

Подробности смерти Александра Никитина не сообщаются.

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