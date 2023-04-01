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НовостиОбщество1 апреля 2023 2:53

В Барнауле скоропостижно скончался известный тележурналист Владислав Сухачев

У него осталась жена, дети и мама
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Владислав Сухачев. Фото: Вести22

Владислав Сухачев. Фото: Вести22

Минувшей ночью в Барнауле на 52-м году жизни скоропостижно скончался известный алтайский журналист, телеведущий Владислав Сухачев. Об этом сообщили его коллеги.

– Коллектив «Вестей» осиротел. Сегодня ночью не стало Владислава Сухачёва... В это просто невозможно поверить... Лицо алтайского телевидения, сделавший «Вести» такими, какими вы их любите, главный мотор нашего коллектива, человек- легенда и это не преувеличение... – говорят коллеги Владислава.

Коллектив «Комсомольской правды» - Барнаул» выражает соболезнования близким, родным и коллегам Владислава.

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