В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномальной жары Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Алтайском крае 2 августа будет жаркой. Осадки по прогнозам синоптиков могут пройти только в южных районах региона. Об этом сообщает регионального ЦГМС.

В Алтайском крае 2 августа температура воздуха поднимется до значений от +29 до +34 градусов. По региону преимущественно без осадков, только в южных районах могут пройти кратковременные дожди и грозы. Ветер подует с восточного направления, со скоростью 3–8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. В Алтайском крае продолжают действовать штормовые предупреждения из-за аномальной жары и высокого уровня пожароопасности.

В Барнауле 2 августа термометры покажут от +29 до +31 градуса. В краевой столице преимущественно без осадков. Ветер восточный 3–8 метра в секунду.

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