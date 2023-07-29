В МЧС предупреждают об аномальной жаре в Алтайском крае

Не следует проводить много времени на солнце Фото: Олег УКЛАДОВ

С 29 июля по 2 августа местами в западных и южных районах Алтайского края ожидается аномальная жара. Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по региону.

По данным алтайского Гидрометцентра, столбики термометра могут превысить отметки +30 градусов. При этом местами по Алтайскому краю не исключены дожди.

- Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации, но и доставляет заметный дискомфорт здоровью и самочувствию человека, - отметили в МЧС.

В ведомстве рекомендуют не находиться на солнце долго , пить больше воды, носить светлую одежду и головной убор.

- Если вы поехали охладиться на водоем, соблюдайте правила безопасного отдыха у воды! Не купайтесь в непредназначенных для купания, непроверенных специалистами ГИМС местах. Не злоупотребляйте спиртным! Обеспечьте контроль за детьми, не оставляйте маленьких детей без присмотра, - добавили в МЧС.

Кроме того, в жару следует быть особенно острожными при обращении с огнем. Возгорания в природной среде крайне опасны. Спасатели просят жителей и гостей Алтайского края не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, а также не бросать непотушенные спички и сигареты.

Напомним, 29 июля в Алтайском крае воздух прогреется до +22…+27 градусов, а по юго-западу местами будет до +32 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

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