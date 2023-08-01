Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП с туристами в Горном Алтае

Авария произошла 31 июля в Чемальском районе. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Прокуратура Республики Алтай взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с туристами, в котором погибла женщина.

Как напомнили в ведомстве, 31 июля в Чемальском районе столкнулись ассенизаторская машина с микроавтобусом, в котором находилась туристическая группа. Микроавтобус доставлял туристов из разных городов России к водопаду Чичкыш.

- Предварительно установлено, что водитель ассенизатора выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом, в котором находилось 20 человек. В результате ДТП один человек погиб, шестеро пострадали, в том числе одна несовершеннолетняя, - сказали в прокуратуре.

Уточняется, что женщина 1954 г. р. умерла в автомобиле скорой помощи по пути следования в больницу. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, у несовершеннолетней диагностированы ушибы и ссадины.

- На место выезжала прокурор Чемальского района Елена Гаева. Водители транспортных средств прошли освидетельствование, признаков опьянения не установлено, имеют соответствующие водительские удостоверения. Прокуратурой района проверена законность возбуждения дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил движения, повлекшее по неосторожности смерть), - сказали в ведомстве.

Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в республиканской прокуратуре.

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