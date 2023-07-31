Очередное ЧП с туристами случилось в Горном Алтае, погибла женщина

Авария произошла в 3 км от села Чемал в 10 утра Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай 31 июля случилось очередне ЧП с туристами, в результате которого погибла женщина.

Как сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай, 31 июля в 3 км от села Чемал столкнулись ассенизаторский автомобиль HINO Ranger с микроавтобусом Mercedes-Benz, в котором находилось 20 туристов, из них двое детей. Семеро получили травмы, в том числе 1 ребенок. К сожалению, в аварии погибла женщина-пассажир микроавтобуса.

На место выехали пожарные, полиция и скорая. Пожарные оказали первую помощь пострадавшим, помогли донести их до машины «скорой помощи» и отключили аккумулятор у авто.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Отметим, что это не первый трагический случай с туристами в Горном Алтае за последнюю неделю. 25 июля недалеко от Каракольских озер перевернулся ГАЗ-66 с туристами. Один человек погиб, еще 11 пострадали. Всего в грузовике находилось 15 человек, в том числе 9 детей.

А 27 июля случилась еще одна трагедия. В селе Тюнгур Усть-Коксинского района упал вертолет. На борту находилось 16 человек – 13 туристов и трое членов экипажа. Четверо людей погибли в страшном пожаре, трое с ожогами до 90% находятся в ожоговом центре Барнаула. Врачи борются за их жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП с туристами на Каракольских озерах на Алтае 25 июля 2023: что известно о трагедии и состоянии пострадавших

Алтайский СК возбудит дело по факту ЧП с туристами на Каракольских озерах (подробнее)

«Ребята уже не двигались. Просто лежали и горели…»: чудом выжившая пассажирка Ми-8 рассказала о крушении вертолета на Алтае

- Пилоты очень внимательно к нам относились. Провели инструктаж, проверили всех по списку, паспорта у всех посмотрели (это обязательно, потому что зона приграничная), всех пристегнули, водичку раздали. Очень отзывчивые, молодцы. К ним вообще никаких претензий нет (подробнее)