В минздраве Республики Алтай рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей

В детском лагере у 67 детей и двоих взрослых зафиксировали гастроэнтерическое заболевание Фото: СУ СК по Республике Алтай

29 июля в детском лагере в Шебалинском районе Республики Алтай дети отравились. В министерстве здравоохранения региона отметили, что всем пострадавшим оказана вся необходимая помощь.

Всего в детском лагере у 67 детей и двоих взрослых зафиксировали гастроэнтерическое заболевание в легкой форме. Больным оказана вся необходимая им помощь.

Также были дополнительно обследованы все отдыхающие в лагере дети. Новых случаев заболевания не зарегистрировано. Также, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование уголовного дела по отравлению детей.

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