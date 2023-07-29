Почти 70 детей в возрасте от 7 до 17 лет отравились в детском лагере на Алтае

В лагере работают следователи Фото: СУ СК по Республике Алтай

В одном из детских оздоровительных лагерей в Шебалинском районе Республики Алтай отравились почти 70 детей. Об этом сообщает СУ СК региона.

По предварительным данным, с 26 по 29 июля за медицинской помощью к фельдшеру детского лагеря обратились 67 детей в возрасте от 7 до 17 лет с признаками кишечного заболевания. Всего в лагере, расположенном на территории Камлакского сельского поселения, отдыхают более 350 человек.

Известно, что детям оказали медицинскую помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Следователи работают в детском лагере. Они изымают медицинскую документацию, касающуюся заболевших и другие необходимые документы. Также проводят допросы свидетелей и очевидцев и другие мероприятия.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

- В ходе предварительного следствия по уголовному делу с учетом фактически установленных обстоятельств следователями будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц образовательной организации, ответственных за безопасное и комфортное пребывание детей в лагере, - подчеркнули в СК.

Добавим, что проверку проводит и прокуратура Республики Алтай. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и также работают в лагере.

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