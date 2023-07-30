В Барнауле отметили День военно-морского флота

Празднование Дня военно-морского флота традиционно проходит в последнее воскресение июля Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня военно-морского флота традиционно проходит в последнее воскресение июля. В Барнауле отметили праздник в парке «Изумрудный». Об этом сообщает телеграм-канал парка.

Празднование Дня ВМФ традиционно собирает большое количество людей. В этом году в парке «Изумрудный» открыли памятник всем военным морякам Советского Союза и России. Также для участников праздника провели концерт и соревнования в силе и ловкости.

В пруду парка прошли показательные выступления представителей судомодельного спорта. Для гостей работала полевая кухня.

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