Барнаульцев приглашают на праздник в честь ВМФ с полевой кашей и состязаниями

Праздник пройдет в парке «Изумрудный» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 30 июля пройдет праздник в честь Дня военно-морского флота России. Мероприятие состоится в парке «Изумрудный», сообщили в Алтайском региональном отделении Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун»

В 10:15 начнется построение колонн военных моряков по Флотам, а в10:30 колонна выдвинется по улице Профинтерна в сторону парка «Изумрудный». Уже в 11:00 на площадке парка у водоема начнется торжественная часть с поднятием государственного флага.

- Отец Денисий освятит мемориал в честь погибших военных моряков. Затем поздравят и вручат награды, грамоты и подарки отличившимся военным морякам запаса, жителям нашего города, - рассказали организаторы.

Также на празднике выступит группа спортсменов «Адреналин». В парке пройдут соревнования среди военных моряков по перетягиванию каната, поднятию гири и исполнению матросского танца.