В Алтайском театре драмы назначили нового режиссера

Любовь Березина и Георгий Цнобиладзе. Фото: телеграм-канал Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

В Алтайском театре драмы представили нового главного режиссера. Им стал Георгий Цнобиладзе. Об этом сообщает телеграм-канал театра.

Новый режиссер уже знаком барнаульским любителям театра. Георгий Цнобиладзе поставил в 2020 году на алтайской сцене эскиз по пьесе Ксении Драгунской «Дождись дождя». В прошлом году он поставил читку пьесы Дмитрия Богословского «Детёнок мой милый, андел Васенька».

Сегодня, 26 июля, нового режиссера представили коллективу. По словам директора театра Любови Березиной коллектив отлично принял кандидатуру Георгия. Первой постановкой нового режиссера станет спектакль «Король Лир».

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