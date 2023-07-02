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НовостиОбщество2 июля 2023 6:27

В Барнауле обновили театр драмы

Новые кресла обошлись в 22 млн рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Обновленный зал театра драмы. Фото: ТГ-канал В. Томенко

Обновленный зал театра драмы. Фото: ТГ-канал В. Томенко

В Барнауле провели реконструкцию большого зала театра драмы имени Василия Шукшина.

– После завершения сезона — в театре сразу же начали обновлять зрительный зал большой сцены. Отремонтировали паркет и заменили старые кресла на новые, - рассказывает в своем Телеграм-канале губернатор края Виктор Томенко.

Деньги на замену кресел поступили по нацпрограмме «Культура» - 22 миллиона рублей.

– Первыми, кто оценит изменения вживую, будут участники и зрители торжественной церемонии открытия Всероссийского шукшинского фестиваля, которое запланировано на 18 июля, - добавляет глава региона.