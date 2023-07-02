В Барнауле обновили театр драмы

Обновленный зал театра драмы. Фото: ТГ-канал В. Томенко

В Барнауле провели реконструкцию большого зала театра драмы имени Василия Шукшина.

– После завершения сезона — в театре сразу же начали обновлять зрительный зал большой сцены. Отремонтировали паркет и заменили старые кресла на новые, - рассказывает в своем Телеграм-канале губернатор края Виктор Томенко.

Деньги на замену кресел поступили по нацпрограмме «Культура» - 22 миллиона рублей.

– Первыми, кто оценит изменения вживую, будут участники и зрители торжественной церемонии открытия Всероссийского шукшинского фестиваля, которое запланировано на 18 июля, - добавляет глава региона.