Михаил Мишустин совершает поездку по восточным регионам страны Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Председатель правительства Российской Федерации прибыл с рабочим визитом в Республику Алтай. Здесь Михаил Мишустин проведет совещание по развитию туризма в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин совершает поездку по восточным регионам страны и 26 июля он прибыл в Горно-Алтайск. Здесь премьер-министр пробудет два дня и проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.

Мишустин совершает ежегодные поездки по восточным регионам, начиная с 2020 года. В этом году он уже побывал на Дальнем Востоке и в Бурятии. После посещения Алтая премьер-министр отправится в Норильск.

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