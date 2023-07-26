Михаил Мишустин совершает поездку по восточным регионам страны
Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
Председатель правительства Российской Федерации прибыл с рабочим визитом в Республику Алтай. Здесь Михаил Мишустин проведет совещание по развитию туризма в регионе. Об этом сообщает ТАСС.
Михаил Мишустин совершает поездку по восточным регионам страны и 26 июля он прибыл в Горно-Алтайск. Здесь премьер-министр пробудет два дня и проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.
Мишустин совершает ежегодные поездки по восточным регионам, начиная с 2020 года. В этом году он уже побывал на Дальнем Востоке и в Бурятии. После посещения Алтая премьер-министр отправится в Норильск.
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