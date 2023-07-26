Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 июля 2023 7:53

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Республику Алтай

Премьер-министр проведет совещание по развитию туризма на Алтае
Александр Коровниченко
Михаил Мишустин совершает поездку по восточным регионам страны

Михаил Мишустин совершает поездку по восточным регионам страны

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Председатель правительства Российской Федерации прибыл с рабочим визитом в Республику Алтай. Здесь Михаил Мишустин проведет совещание по развитию туризма в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин совершает поездку по восточным регионам страны и 26 июля он прибыл в Горно-Алтайск. Здесь премьер-министр пробудет два дня и проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.

Мишустин совершает ежегодные поездки по восточным регионам, начиная с 2020 года. В этом году он уже побывал на Дальнем Востоке и в Бурятии. После посещения Алтая премьер-министр отправится в Норильск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский министр прокомментировал ЧП с туристами на Каракольских озерах

В результате трагедии один человек погиб и 11 пострадали (подробнее)