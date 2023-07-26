Первого кандидата в губернаторы зарегистрировали в Алтайском крае

25 июля на заседании комиссии избиркома принято решение о регистрации Виктора Томенко в качестве кандидата в губернаторы Алтайского края. Фото: телеграм-канал избирательной комиссии Алтайского края

В избиркоме Алтайского края зарегистрировали первого кандидата на пост губернатора на предстоящих выборах. Им стал Виктор Томенко. Об этом сообщает региональный избирком.

Ранее Виктор Томенко предоставил в избирком весь пакет документов, необходимый для регистрации в качестве кандидата. В том числе листы поддержки от 527 муниципальных депутатов.

25 июля на заседании комиссии избиркома принято решение о регистрации Виктора Томенко в качестве кандидата в губернаторы Алтайского края на предстоящих 10 сентября выборах. Он выдвинут избирательным объединением «Алтайское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Также документы для регистрации подала депутат АКЗС Евгения Боровикова («Справедливая Россия – За правду»). Кроме этого о своем намерении выдвинуться в кандидаты на пост губернатора Алтайского края заявили: депутат Госдумы Мария Прусакова (КПРФ); депутат АКЗС Сергей Булаев (ЛДПР); депутат АКЗС Сергей Малинкович («Коммунисты России»); руководитель Фонда имущества региона и парка «Изумрудный» Владислав Вакаев («Новые люди»); депутат АКЗС, директор Института клинической медицины АГМУ Елена Хрусталева («Партия Пенсионеров»); завлабораторией водной экологии ИВЭП СО РАН Владимир Кириллов («Зеленые»); доцент Института гуманитарных наук АлтГУ Виктор Нагайцев («Зеленая альтернатива»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будет работать электронное голосование на выборах в Алтайском крае в 2023 году

Алтайский крайизбирком рассказал о нюансах электронного голосования (подробнее)