Дистанционное электронное голосование будет проходить с 8 по 10 сентября. Фото: Избирком Алтайского края

На предстоящих сентябрьских выборах в Алтайском крае впервые применят систему дистанционно-электронного голосования. Подробнее о том, что это такое, как избирателям проголосовать через интернет и других нюансах ДЭГ рассказали представители крайизбиркома.

Что такое ДЭГ (дистанционно-электронное голосование)?

Дистанционное электронное голосование предполагает голосование без бумажного бюллетеня по интернету на портале vybory.gov.ru. Благодаря этой возможности житель Алтайского края сможет проголосовать из любой точки мира. В этом году в регионе ДЭГ применяется впервые.

– Дистанционное электронное голосование будет впервые применяться на выборах губернатора Алтайского края и всех иных совмещенных с ними выборах в единый день голосования в сентябре этого года. Это новый, актуальный и современный институт, - отметила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Она подчеркнула, что ДЭГ не заменяет основное голосование, а лишь дополняет его. Пользоваться им или нет – решает только сам избиратель.

– Традиционный формат с использованием бумажного бюллетеня сохраняется в полном объеме. И в течение всех трех дней – 8, 9 и 10 сентября - все избирательные участки будут открыты для избирателей, - отметила глава краевого избиркома.

Как проголосовать дистанционно?

Дистанционное электронное голосование будет проходить в Алтайском крае с 8 по 10 сентября, а заявление на участие в нем нужно будет успеть подать в период с 24 августа по 4 сентября.

Как рассказал руководитель информационного центра крайизбиркома Юрий Сидоров, чтобы проголосовать в электронном формате, у избирателя должен быть подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». Для подачи заявления нужно зайти в раздел «Мои выборы» на портале, где будет соответствующая ссылка.

Без подачи заявления проголосовать можно будет только классическим способом – очно на избирательном участке. Важно, что при участии в ДЭГ избиратель автоматически исключается из списков для голосования на избирательном участке. Поэтому дважды один и тот же человек не сможет отдать голос.

В день выборов житель региона должен зайти на специальный портал vybory.gov.ru и авторизоваться через «Госуслуги», либо же сразу зайти на «Госуслуги». Затем надо будет выбрать кнопку «Проголосовать», ввести код из СМС-сообщения, отправленный на телефон, выбрать своего кандидата и подтвердить свой выбор.

Кстати

Всего в 2023 году ДЭГ решили применить в 24 регионах. Везде, за исключением Москвы, это будет происходить на основе федеральной системы. У москвичей отдельная платформа.

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