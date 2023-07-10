Дистанционное электронное голосование будет проходить с 8 по 10 сентября. Фото: Избирком Алтайского края
На предстоящих сентябрьских выборах в Алтайском крае впервые применят систему дистанционно-электронного голосования. Подробнее о том, что это такое, как избирателям проголосовать через интернет и других нюансах ДЭГ рассказали представители крайизбиркома.
Дистанционное электронное голосование предполагает голосование без бумажного бюллетеня по интернету на портале vybory.gov.ru. Благодаря этой возможности житель Алтайского края сможет проголосовать из любой точки мира. В этом году в регионе ДЭГ применяется впервые.
– Дистанционное электронное голосование будет впервые применяться на выборах губернатора Алтайского края и всех иных совмещенных с ними выборах в единый день голосования в сентябре этого года. Это новый, актуальный и современный институт, - отметила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.
Она подчеркнула, что ДЭГ не заменяет основное голосование, а лишь дополняет его. Пользоваться им или нет – решает только сам избиратель.
– Традиционный формат с использованием бумажного бюллетеня сохраняется в полном объеме. И в течение всех трех дней – 8, 9 и 10 сентября - все избирательные участки будут открыты для избирателей, - отметила глава краевого избиркома.
Дистанционное электронное голосование будет проходить в Алтайском крае с 8 по 10 сентября, а заявление на участие в нем нужно будет успеть подать в период с 24 августа по 4 сентября.
Как рассказал руководитель информационного центра крайизбиркома Юрий Сидоров, чтобы проголосовать в электронном формате, у избирателя должен быть подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». Для подачи заявления нужно зайти в раздел «Мои выборы» на портале, где будет соответствующая ссылка.
Без подачи заявления проголосовать можно будет только классическим способом – очно на избирательном участке. Важно, что при участии в ДЭГ избиратель автоматически исключается из списков для голосования на избирательном участке. Поэтому дважды один и тот же человек не сможет отдать голос.
В день выборов житель региона должен зайти на специальный портал vybory.gov.ru и авторизоваться через «Госуслуги», либо же сразу зайти на «Госуслуги». Затем надо будет выбрать кнопку «Проголосовать», ввести код из СМС-сообщения, отправленный на телефон, выбрать своего кандидата и подтвердить свой выбор.
Всего в 2023 году ДЭГ решили применить в 24 регионах. Везде, за исключением Москвы, это будет происходить на основе федеральной системы. У москвичей отдельная платформа.
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