В Рубцовске модернизируют Краеведческий музей

Сейчас в Краеведческом музее идет ремонт помещений Фото: Министерство культуры Алтайского края

В Рубцовске идут работы по ремонту и модернизации залов Краеведческого музея. На техническое оснащение музея из федерального бюджета по нацпроекту «Культура» направлено 4,4 млн рублей. Об этом сообщает Министерство культуры Алтайского края.

Сейчас в Краеведческом музее идет ремонт помещений. Средства на него в размере 350 тыс. рублей выделены из городского бюджета. Объем работ большой: ремонт стен, потолков, пола, проводится новое освещение.

После окончания ремонта начнется установка нового оборудования. В частности, музей на средства нацпроекта закупил видеопроектор, сенсорный стол и два сенсорных киоска, для которых заказано специальное программное обеспечение. Для обустройства экспозиции появились десять витрин с подсветкой и толстым стеклом. Приобретены радио и аудио гиды. Открытие обновленного музея планируется в ноябре 2023 года.

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